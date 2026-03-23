Лолита прокомментировала скандал с депутатом словами «Норрису точно накакать»

Лолита заявила, что Чаку Норрису «точно накакать» на мнение депутата Самокиша

Певица Лолита Милявская прокомментировала в беседе с «Ридусом» скандал с депутатом Госдумы Владимиром Самокишем, опубликовавшим оскорбительные посты после кончины актера Чака Норриса.

«Мировой легенде Норрису точно накакать на мнение этого Самокиша», — высказалась Милявская.

Самокиш 20 марта опубликовал пост, в котором написал: «Сдох чак норрис. Чо, скорбим, ДБ? Кто да — ставьте лайки под постом». Тех же, кто удивился подобным формулировкам, Самокиш начал оскорблять. На следующий день в канале законотворца появился еще один странный пост. В нем Самокиш написал, что «полковник Макаров В.С. приказал просить прощения» и он, выполняя указание, признает свою неправоту.

Позднее стало известно, что Владимир Самокиш может лишиться мандата из-за оскорблений подписчиков своего Telegram-канала.