Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:44, 23 марта 2026

Лолита прокомментировала скандал с депутатом словами «Норрису точно накакать»

Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица Лолита Милявская прокомментировала в беседе с «Ридусом» скандал с депутатом Госдумы Владимиром Самокишем, опубликовавшим оскорбительные посты после кончины актера Чака Норриса.

«Мировой легенде Норрису точно накакать на мнение этого Самокиша», — высказалась Милявская.

Самокиш 20 марта опубликовал пост, в котором написал: «Сдох чак норрис. Чо, скорбим, ДБ? Кто да — ставьте лайки под постом». Тех же, кто удивился подобным формулировкам, Самокиш начал оскорблять. На следующий день в канале законотворца появился еще один странный пост. В нем Самокиш написал, что «полковник Макаров В.С. приказал просить прощения» и он, выполняя указание, признает свою неправоту.

Позднее стало известно, что Владимир Самокиш может лишиться мандата из-за оскорблений подписчиков своего Telegram-канала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok