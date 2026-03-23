Чак Норрис стал проблемой для депутата Госдумы

Ведомости: Депутат Госдумы Самокиш может лишиться мандата из-за Чака Норриса

Депутат Госдумы от Томской области Владимир Самокиш может лишиться мандата из-за оскорблений подписчиков своего Telegram-канала. Об этом пишут «Ведомости».

20 марта парламентарий опубликовал пост, в котором прокомментировал смерть американского актера Чака Норриса. «Сдох чак норрис. Чо, скорбим, ДБ? Кто да — ставьте лайки под постом», — написал он. Тех же, кто удивился подобным формулировкам, Самокиш начал оскорблять. На следующий день в канале законотворца появился еще один странный пост. В нем Самокиш написал, что «полковник Макаров В.С. приказал просить прощения», и он выполняя указание, признает свою неправоту.

Собеседник издания рассказал, что в «Единой России» считают поведение депутата неприемлемым. По его словам, подобное поведение нарушает устав и может послужить поводом для исключения из фракции и даже сложения мандата.

В декабре 2025 года Самокиш уже оказывался в центре скандала. Тогда он назвал говном результаты конкурса на звание молодежной столицы России. Позднее он объяснил, что его захлестнули эмоции, так как он считал, что никаких вариантов, кроме победы его родного города Томска, в этом году не будет.