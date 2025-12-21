Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:55, 21 декабря 2025Россия

Назвавший говном результаты конкурса молодежной столицы России депутат объяснился

Раскритиковавший итоги конкурса молодежной столицы РФ депутат Самокиш извинился
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Владимир Самокиш

Владимир Самокиш. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Владимир Самокиш, назвавший говном результаты конкурса молодежной столицы России, объяснился. Об этом сообщает «Подъем».

Он пояснил, что его захлестнули эмоции, так как он считал, что никаких вариантов, кроме победы его родного города Томска, в этом году не будет.

«Но это все мое мнение, мое суждение, и его высказывать в столь категоричной форме, конечно, не следовало. Погорячился, ошибся, приношу свои извинения, выводы делаю», — сказал парламентарий.

Он также признал, что его словами может заинтересоваться думская комиссия по этике.

О том, что Самокиш в резкой форме раскритиковал итоги конкурса, стало известно ранее 21 декабря. Звание молодежной столицы присвоили Смоленску. Парламентарий также заявил, что он прожил 50 лет в Томске и считает именно этот город молодежной столицей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о признаках подготовки ВСУ мощной атаки на Россию

    Советский офицер одним словом предотвратил ядерный апокалипсис

    Раскрыто «новое золото» рынка труда

    В Кремле рассказали о не понравившихся Путину вопросах на прямой линии

    Раскрыта стоимость выступления Лепса перед Новым годом

    Назвавший говном результаты конкурса молодежной столицы России депутат объяснился

    Названа максимальная стоимость подарка для учителя на Новый год

    Продажи масок с Долиной выросли в шесть раз за два месяца

    В Госдуме назвали говном результаты конкурса на звание молодежной столицы России

    Россия нанесла удар по военно-промышленному комплексу Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok