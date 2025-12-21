Назвавший говном результаты конкурса молодежной столицы России депутат объяснился

Раскритиковавший итоги конкурса молодежной столицы РФ депутат Самокиш извинился

Депутат Госдумы Владимир Самокиш, назвавший говном результаты конкурса молодежной столицы России, объяснился. Об этом сообщает «Подъем».

Он пояснил, что его захлестнули эмоции, так как он считал, что никаких вариантов, кроме победы его родного города Томска, в этом году не будет.

«Но это все мое мнение, мое суждение, и его высказывать в столь категоричной форме, конечно, не следовало. Погорячился, ошибся, приношу свои извинения, выводы делаю», — сказал парламентарий.

Он также признал, что его словами может заинтересоваться думская комиссия по этике.

О том, что Самокиш в резкой форме раскритиковал итоги конкурса, стало известно ранее 21 декабря. Звание молодежной столицы присвоили Смоленску. Парламентарий также заявил, что он прожил 50 лет в Томске и считает именно этот город молодежной столицей.