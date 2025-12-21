В Госдуме назвали говном результаты конкурса на звание молодежной столицы России

Депутат Самокиш назвал говном результаты конкурса молодежной столицы России

Депутат Госдумы от Томской области Владимир Самокиш назвал говном результаты конкурса на звание молодежной столицы России. Об этом он написал в своих соцсетях, сообщает издание Baza в Telegram.

Так он отреагировал на проигрыш Томска. Звание молодежной столицы присвоили Смоленску.

«Это — просто полное говно. Полное. И все это понимают. Давайте еще проиграем какому-то райцентру. Конкурс — нечестный», — написал он.

В разговоре с изданием Самокиш заявил, что он прожил 50 лет в Томске и считает именно этот город молодежной столицей.

«Это мнение мое, да, оно такое, высказал его. Конкурс нечестен в его результатах, искренне был уверен, что Томск — это молодежная столица, без критики к другим городам, для меня он такой будет», — сказал депутат.

