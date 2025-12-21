Реклама

12:35, 21 декабря 2025Россия

В Госдуме назвали говном результаты конкурса на звание молодежной столицы России

Депутат Самокиш назвал говном результаты конкурса молодежной столицы России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Депутат Госдумы от Томской области Владимир Самокиш назвал говном результаты конкурса на звание молодежной столицы России. Об этом он написал в своих соцсетях, сообщает издание Baza в Telegram.

Так он отреагировал на проигрыш Томска. Звание молодежной столицы присвоили Смоленску.

«Это — просто полное говно. Полное. И все это понимают. Давайте еще проиграем какому-то райцентру. Конкурс — нечестный», — написал он.

В разговоре с изданием Самокиш заявил, что он прожил 50 лет в Томске и считает именно этот город молодежной столицей.

«Это мнение мое, да, оно такое, высказал его. Конкурс нечестен в его результатах, искренне был уверен, что Томск — это молодежная столица, без критики к другим городам, для меня он такой будет», — сказал депутат.

