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12:29, 6 ноября 2024Россия

Российский чиновник оскорбил школьника из-за вопроса губернатору

В Находке чиновник оскорбил школьника из-за вопроса губернатору и уволился
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Находке директор АНО «Центр развития общественных коммуникаций» Владимир Ко оскорбил школьника из-за вопроса губернатору Приморского края Олегу Кожемяко и уволился, пишет «Комсомольская правда».

Как отмечает издание, школьник в социальных сетях поинтересовался у губернатора, до какого числа продлятся каникулы. После этого российский чиновник опубликовал пост, в котором назвал ребенка «потребителем» и «жертвой ЕГЭ».

«Комсомольская правда» обратила внимание, что после волны негативных комментариев чиновник удалил пост, а страницу в соцсети закрыл.

В начале ноября Ко вновь сделал страницу открытой и опубликовал новый пост, в котором сообщил о своем уходе с должности. «Я принял нелегкое решение — сегодня подал заявление об увольнении. Потому что считаю, что я должен ответить за свои слова и поступки», — обозначил он.

Ранее в Красноярске инспектор по делам несовершеннолетних заявила, что мальчик якобы выдумал историю о том, что его избивали в школе, и назвала его чмом. Из-за последовавшего буллинга семье пришлось покинуть Россию.

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