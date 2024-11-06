Российский чиновник оскорбил школьника из-за вопроса губернатору

В Находке чиновник оскорбил школьника из-за вопроса губернатору и уволился

В Находке директор АНО «Центр развития общественных коммуникаций» Владимир Ко оскорбил школьника из-за вопроса губернатору Приморского края Олегу Кожемяко и уволился, пишет «Комсомольская правда».

Как отмечает издание, школьник в социальных сетях поинтересовался у губернатора, до какого числа продлятся каникулы. После этого российский чиновник опубликовал пост, в котором назвал ребенка «потребителем» и «жертвой ЕГЭ».

«Комсомольская правда» обратила внимание, что после волны негативных комментариев чиновник удалил пост, а страницу в соцсети закрыл.

В начале ноября Ко вновь сделал страницу открытой и опубликовал новый пост, в котором сообщил о своем уходе с должности. «Я принял нелегкое решение — сегодня подал заявление об увольнении. Потому что считаю, что я должен ответить за свои слова и поступки», — обозначил он.

Ранее в Красноярске инспектор по делам несовершеннолетних заявила, что мальчик якобы выдумал историю о том, что его избивали в школе, и назвала его чмом. Из-за последовавшего буллинга семье пришлось покинуть Россию.