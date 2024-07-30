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20:38, 30 июля 2024Россия

Россияне пожаловались на назвавшего их избитого сына чмом инспектора ПДН

В Красноярске инспектор ПДН назвала чмом 12-летнего школьника

Фото: Warren / Unsplash

В Красноярске родители 12-летнего школьника пожаловались, что инспектор по делам несовершеннолетних (ПДН) назвала их сына чмом. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По словам россиян, несколько месяцев назад они заметили синяки на теле ребенка. На все вопросы ребенок отвечал, что либо упал, либо ударился. Затем он признался, что его бьют старшие ребята.

Уже в июле парень пришел домой с большой шишкой. После этого родители решили обратиться в полицию. 24 июля школьника и его отца вызвала Евгения Шалыгина, инспектор ПДН, которая, по словам родителей, заявила, что мальчик все выдумал.

«От говна говном веет. Не сри там, где ты общаешься, где ты гуляешь. Я тебя за человека не считаю, уважать я тебя не уважаю. Просто обращаюсь к тебе по имени, Матвей. Я не знаю, как с тобой общаться. Мне все равно, конечно. Только растешь ты чмом», — приводит издание слова инспектора.

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В этот момент отец школьника был вынужден уехать за младшим ребенком. После его возвращения Шалыгина заявила, что его сын написал заявление об оговоре. По словам ребенка, его якобы заставила написать этот документ инспектор ПДН. Родители решили написать заявление в прокуратуру.

Ранее в Красноярском крае подростки заманили восьмиклассника в дом, избили, а затем жестоко над ним надругались. Мать пострадавшего пояснила, что они с семьей недавно переехали в красноярское село. Подросток быстро адаптировался в школе и завел приятелей. В один из вечеров он отпросился у матери на прогулку.

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      Никита Абрамов
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