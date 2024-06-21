Российские подростки заманили восьмиклассника в дом и жестоко надругались на ним

Ngs24: красноярские подростки заманили 8-классника в дом и надругались над ним

В Красноярском крае подростки заманили восьмиклассника в дом, избили, а затем жестоко над ним надругались. О случившемся рассказала мать пострадавшего россиянина порталу Ngs24.ru.

Женщина пояснила, что они с семьей недавно переехали в красноярское село. Подросток быстро адаптировался в школе и завел приятелей. В один из вечеров он отпросился у матери на прогулку.

«Его привезли домой побитого. Я спросила: "Кто напал?" — "Одноклассники". Я потом через день узнала только, что такое с ним произошло. Учителя узнали, вся школа об этом знала, только я не знала. Моего брата сестра пришла и увела меня в полицию», — поделилась мать.

По ее словам, юноша гулял с одноклассниками и его пригласили в гости. Там уже находилась компания из пяти-шести ребят и двух девочек. Все они были нетрезвые. В какой-то момент завязалась драка, и самый старший школьник, девятиклассник, напал на юношу.

Женщина отметила, что ее сына дважды сбрасывали с лестницы, его крики услышали соседи и вызвали полицию. В школе предпочли скрыть случившееся. Ребенка по настоянию администрации села отправили к психологу.

В правоохранительных органах не стали раскрывать детали, но заверили, что главного обидчика поместили в СИЗО. Местные жители объяснили, что этот подросток и раньше издевался над сверстниками. Кроме того, он состоял на учете в ПДН.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области подростки в день последнего звонка в роще надругались над второклассником.