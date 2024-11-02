Семье школьника пришлось покинуть Россию после слов инспектора по делам несовершеннолетних

Семье школьника после слов инспектора по делам несовершеннолетних (ПДН) пришлось покинуть Россию, пишут «Аргументы и факты».
В конце июля стало известно, что 12-летнего школьника избивали сверстники. Когда родители об этом узнали, то сразу обратились в полицию.
Сообщалось, что школьника и его отца вызвала Евгения Шалыгина, инспектор ПДН, которая, по словам родителей, заявила, что мальчик все выдумал и назвала его чмо. «Я тебя за человека не считаю, уважать я тебя не уважаю», — говорила Шалыгина ребенку.
После инцидента с инспектором родители приняли решение переехать в Таиланд, поскольку буллинг в школе не прекращался.
«Сначала думали просто поменять школу. Но слухи быстро разлетелись. Начали дразнить», — рассказала мать мальчика. Со слов женщины, сейчас ее сын получает образование в международной школе.
Ранее жительница подмосковного Видного обвинила воспитательницу частного детского сада «Барбоскин» в избиении полуторагодовалой дочери и тайно записала доказательства грубого обращения на диктофон.