Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:22, 2 ноября 2024Россия

Семье школьника пришлось покинуть Россию после слов инспектора по делам несовершеннолетних

Семье школьника, которого инспектор ПДН назвала чмо, пришлось уехать из России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Семье школьника после слов инспектора по делам несовершеннолетних (ПДН) пришлось покинуть Россию, пишут «Аргументы и факты».

В конце июля стало известно, что 12-летнего школьника избивали сверстники. Когда родители об этом узнали, то сразу обратились в полицию.

Сообщалось, что школьника и его отца вызвала Евгения Шалыгина, инспектор ПДН, которая, по словам родителей, заявила, что мальчик все выдумал и назвала его чмо. «Я тебя за человека не считаю, уважать я тебя не уважаю», — говорила Шалыгина ребенку.

После инцидента с инспектором родители приняли решение переехать в Таиланд, поскольку буллинг в школе не прекращался.

«Сначала думали просто поменять школу. Но слухи быстро разлетелись. Начали дразнить», — рассказала мать мальчика. Со слов женщины, сейчас ее сын получает образование в международной школе.

Ранее жительница подмосковного Видного обвинила воспитательницу частного детского сада «Барбоскин» в избиении полуторагодовалой дочери и тайно записала доказательства грубого обращения на диктофон.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военнопленные погибли в Курской области. Их могли казнить — у одного бойца были связаны руки

      Стало известно о применении ВС России тактики «множественных порезов» в Селидово

      Звезда КВН раскрыла полученный от редакторов телеигры совет

      В Британии заявили об осознании Зеленским поражения

      Стало известно о новой атаке ВСУ на российский регион

      Появилось видео горящих на мосту через Волгу фур

      В российском городе отказали в статусе аварийного дому с разрушенной крышей

      Названы будущие гаджеты Apple

      Клава Кока снялась в платье с иллюзией голого тела

      Арестован похитивший человека и вымогавший 20 миллионов евро 14 лет назад россиянин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше