Семье школьника пришлось покинуть Россию после слов инспектора по делам несовершеннолетних

Семье школьника, которого инспектор ПДН назвала чмо, пришлось уехать из России

Семье школьника после слов инспектора по делам несовершеннолетних (ПДН) пришлось покинуть Россию, пишут «Аргументы и факты».

В конце июля стало известно, что 12-летнего школьника избивали сверстники. Когда родители об этом узнали, то сразу обратились в полицию.

Сообщалось, что школьника и его отца вызвала Евгения Шалыгина, инспектор ПДН, которая, по словам родителей, заявила, что мальчик все выдумал и назвала его чмо. «Я тебя за человека не считаю, уважать я тебя не уважаю», — говорила Шалыгина ребенку.

После инцидента с инспектором родители приняли решение переехать в Таиланд, поскольку буллинг в школе не прекращался.

«Сначала думали просто поменять школу. Но слухи быстро разлетелись. Начали дразнить», — рассказала мать мальчика. Со слов женщины, сейчас ее сын получает образование в международной школе.

Ранее жительница подмосковного Видного обвинила воспитательницу частного детского сада «Барбоскин» в избиении полуторагодовалой дочери и тайно записала доказательства грубого обращения на диктофон.