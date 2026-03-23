Миллионерша назвала признаки необходимости замены бюстгальтера

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Владелица крупного британского онлайн-ретейлера нижнего белья, купальников и домашней одежды Belle Lingerie, миллионерша Джанин Даттон назвала признаки необходимости замены бюстгальтера. Ее комментарий приводит The Sun.

По словам эксперта, данный предмет гардероба следует заменить, если грудь в нем больше не ощущается приподнятой и надеждо зафиксированной. «Обычно это случается из-за того, что эластичный пояс на спине со временем растягивается. Он должен плотно прилегать, но не быть слишком тугим, и в целом бюстгальтер должен достаточно хорошо держаться, не полагаясь на бретели», — пояснила она.

Также на проблему указывают постоянное спадание бретелей с плеч и торчащие или неплотно прилегающие к телу чашки. Кроме того, специалистка посоветовала обращать внимание на состояние косточек изделия, сигнализирующих о его износе.

«Если косточки бюстгальтера проступают сквозь ткань, вызывают дискомфорт или перестали плотно прилегать к груди, то пора приобрести новый вариант, чтобы избежать раздражения кожи и дальнейшего дискомфорта», — отметила Даттон.

В феврале спортивный инженер, специалистка по биомеханике и эксперт по бра-фиттингу Мари Томас-Уэлленд из Англии также раскрыла признаки неподходящего бюстгальтера.

    Последние новости

    Российский губернатор едва не попал под удар ВСУ. Его защитил спецназ Росгвардии

    В студии известного рок-музыканта нашли огромный склад наркотиков на 324 миллиона рублей

    Миллионерша назвала признаки необходимости замены бюстгальтера

    Девушка согласилась удовлетворить фетиш своего парня и столкнулась с проблемой

    ВСУ ударили по территории крупной российской компании

    Все сценарии развития конфликта с Ираном сочли проигрышными для США

    Прячущиеся от мобилизации жители Киева создали свой секретный шифр

    Число погибших при пожаре в центре Москвы выросло

    В Китае предрекли необычную развязку войны США и Ирана

    Переданный Киеву экспериментальный «Леопард» показали на фото

    Все новости
