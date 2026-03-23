19:49, 23 марта 2026Экономика

Названы главные экономические последствия иранского кризиса

WP: Затягивание иранского кризиса чревато дальнейшим ростом цен на нефть и газ
Кирилл Луцюк
Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Война США и Израиля с Ираном обернулась негативными экономическими последствиями для ряда государств, причем речь идет не только о поставках энергоносителей. Об этом сообщило издание The Washington Post (WP).

Газета напомнила, что в 2024 году через Ормузский пролив ежедневно проходил почти 21 миллион баррелей нефти. Четыре пятых этого объема приходилось на Азию. Крупнейшим покупателем этих углеводородов у стран Персидского залива был Китай, приобретавший там более трети своего импорта энергоносителей. Поэтому перебои в поставках имеют для Пекина существенное значение.

Другой жертвой ближневосточного кризиса стал Пакистан, где уже рассматривают возможность введения четырехдневной рабочей недели и дистанционного обучения, рассчитывая таким образом сэкономить запасы энергоносителей. В Таиланде государственный фонд, предназначенный для субсидирования стоимости топлива при резком росте цен, столкнулся с дефицитом.

В Индии, экономика которой примерно на 40 процентов зависит от Ближнего Востока в плане импорта нефти и на 80 процентов — газа, дефицит последнего для приготовления пищи создает серьезные проблемы для местных жителей. Кроме того, по всей Азии пассажиры самолетов оказываются в затруднительном положении из-за того, что авиакомпании, испытывающие нехватку авиационного топлива, отменили тысячи рейсов.

В свою очередь, Европа традиционно меньше зависела от стран Персидского залива, чем Азия. Прежде она получала большую часть природного газа из России, но в последние годы стала больше зависеть от США и Норвегии. Однако в последние годы континент пережил один энергетический кризис за другим. Очередной разразился как раз в тот момент, когда европейские страны, столкнувшись с низкими темпами экономического роста, пытались восстановить свою промышленную базу и противостоять конкуренции со стороны более дешевого китайского экспорта.

Под угрозой также оказались экономики некоторых африканских стран. Например, Сейшельские острова в 2024 году почти все энергоносители покупали у стран Персидского залива. В аналогичной зависимости находился Маврикий. Ситуация усугубляется тем, что проблемы с прохождением судов через Ормузский пролив бьют не только по рынкам нефти и газа. В зоне риска оказались и поставки удобрений, одним из основных экспортеров которых также считаются страны Персидского залива. Устойчивый рост цен на эту продукцию может отразиться на населении Южной Азии и Африки к югу от Сахары.

Не застрахованы от проблем оказались и сами США, где бензин уже подорожал примерно на доллар за галлон. Кроме того, местные авиакомпании начали сокращать количество рейсов из-за роста цен на топливо. Опасения по поводу инфляции привели к тому, что ставки по ипотечным кредитам достигли самого высокого уровня за три месяца.

Как полагают экономисты, все эти негативные явления будут только усиливаться, если война в Иране затянется.

Ранее сообщалось, что американо-иранское противостояние уже привело к тому, что стоимость сахара, росшая на протяжении последних четырех дней, достигла рекордного с октября 2025-го уровня.

