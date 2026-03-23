Экономика
13:04, 23 марта 2026Экономика

Цены на сахар взлетели из-за конфликта на Ближнем Востоке

Биржевые цены на сахар выросли до рекордного с октября 2025 года уровня
Вячеслав Агапов

Фото: graletta / Shutterstock / Fotodom

Биржевые цены на сахар взлетели из-за военных действий на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость сахара росла на протяжении четырех дней и достигла рекордного с октября 2025-го уровня. Так, к предыдущему закрытию майские фьючерсные контракты подорожали на 2,15 процента. На максимуме цена достигала 15,74 цента за фунт. В феврале 2026 года контракт на поставку сахара дешевел до 13,46 цента за фунт впервые с октября 2020 года.

Взлет цен на сахар объясняют эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, в результате которой был фактически заблокирован Ормузский пролив. Блокировка водного маршрута, согласно данным Covrig Analytics, затронула около шести процентов мировой торговли сахаром.

Ранее в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) предупредили, что если война США и Израиля с Ираном затянется, ее негативные последствия ощутят на себе не только рынки нефти и газа. Порядка 25 процентов мирового экспорта удобрений транспортируется именно через Ормузский пролив. Если проход окажется закрыт на продолжительное время, это может стать глобальной проблемой. Также не исключены трудности с импортом масличных культур, сахара и чая.

    Последние новости

    В Кремле отреагировали на вопрос о задержании танкера Deyna во Франции

    Российские пенсионеры сошлись в драке за бесплатные газеты

    Звезда «Приключений Электроника» женился на бывшей супруге

    В Армении допустили принятие помощи от России в преддверии выборов

    Стоимость медицинских услуг в России выросла на четверть

    Российские подростки нашли человеческие останки возле школы

    Армении предрекли войну в случае поражения Пашиняна

    У Ассоциации лыжных видов спорта России появился новый руководитель

    Найден способ выявить ускоренное старение мозга до появления симптомов

    «Курьеры» в деле о расправе над московской предпринимательницей раскрыли новые подробности

    Все новости
