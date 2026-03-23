08:59, 23 марта 2026Спорт

Панарин забросил шайбу в третьем матче НХЛ подряд

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Российский форвард «Лос-Анджелес Кингс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Юта Маммот». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий отличился в конце третьего периода, сравнял счет (3:3), и перевел игру в овертайм. Итоговую победу благодаря голу Ника Шмальца одержала «Юта». Американцу ассистировал российский защитник Михаил Сергачев.

Панарин отметился заброшенной шайбой в третьем матче подряд. Он также продлил серию встреч с набранными очками до шести подряд.

34-летний форвард перешел в «Лос-Анджелес Кингз» из «Нью-Йорк Рейнджерс» в начале февраля. До этого он выступал в составе «рейнджеров» с 2019 года.

