Представитель США при ООН сделал заявление об угрозах Трампа Ирану

Уолтц: Все варианты действий США против Ирана должны быть рассмотрены

Все варианты действий США против Ирана должны быть рассмотрены и оставаться на повестке дня. Таким образом представитель США при ООН Майк Уолтц высказался об угрозах президента США Дональда Трампа в адрес электростанций Ирана, передает CBS.

«Если мы наносим ущерб их военному потенциалу и оборонно-промышленной базе, все варианты должны быть рассмотрены, и президент это очень ясно дал понять», — подчеркнул Уолтц.

Дипломат добавил, что он бы «не стал исключать ничего из повестки дня», когда речь идет о мерах, которые США могут предпринять против Ирана. В ответ на вопрос о том, могут ли американские войска нанести удар по иранской атомной электростанции, Уолтц отметил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) «контролирует огромную часть важнейшей инфраструктуры Ирана».

Ранее Трамп пригрозил, что США уничтожат ряд электростанций Ирана, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов.

