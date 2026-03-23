02:37, 23 марта 2026Мир

Президент европейской страны неожиданно прилетел в ОАЭ и сделал заявление

Президент Сербии Вучич прилетел в ОАЭ и осудил атаки на Эмираты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич совершил краткий и неожиданный визит в Объединенные Арабские Эмираты, где встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Сербский лидер заявил об этом на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я выразил самое решительное осуждение нападений на ОАЭ в этих тяжелых и тревожных обстоятельствах», — написал он. По словам сербского президента, в моменты, когда Ближний Восток стакивается с серьезными вызовами, «важно показать поддержу друзьям и ответственность в поисках мира и стабильности».

Вучич указал, что его визит был публично неанонсированным, а разговор — многочасовым.

Ранее Вучич заявил, что третью мировую войну будет трудно предотвратить, поскольку она уже началась. По его словам, борьба за нефть, газ, полезные ископаемые, редкие металлы и другое сырье уже давно началась.

    Последние новости

    Спецназ Росгвардии сбил дрон ВСУ в момент атаки на российского губернатора

    Трампа предупредили о «катастрофической» ошибке в отношении Ирана

    Президент европейской страны неожиданно прилетел в ОАЭ и сделал заявление

    США вооружатся небоеспособными F-35

    Бравада перед друзьями обернулась для парня «предательством всего тела»

    В российском городе прогремела серия взрывов

    Сразу в нескольких регионах России заметили полярное сияние

    Российский боец ликвидировал четыре «Бабы-яги» ВСУ

    Москвичам пообещали апрельское тепло

    В Германии назвали показавшее беспомощность Трампа событие

    Все новости
