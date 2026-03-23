Ушла из жизни звезда сериала «Сверхъестественное»

Канадская актриса Кэрри Энн Флеминг, получившая широкую известность по телесериалу «iZombie» и «Сверхъестественное» умерла в возрасте 51 года. Об этом сообщает издание Variety.
По словам ее коллеги Джима Бивера, женщина умерла от осложнений, вызванных раком груди. Дату прощания анонсируют позднее.
У артистки осталась дочь Мадалин Роуз.
Флеминг сыграла роль Карен Сингер, супруги главного героя Бобби Сингера, в популярном сериале ужасов «Сверхъестественное». На протяжении пяти сезонов она исполняла роль в сериале «iZombie». Также актриса известна и по другим большим проектам.
