08:27, 23 марта 2026

Уволившимся россиянам перестали искать замену

SuperJob: Компании стали реже нанимать новых работников взамен уволившихся
Вячеслав Агапов

Фото: Marten Bjork / Unsplash

Компании стали реже искать новых работников на замену уволившимся. Об этом со ссылкой на исследование SuperJob сообщает газета «Ведомости».

По итогам опроса менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала, который проходил с февраля по март, респонденты заявили о более редком найме сотрудников — часть задач ушедшего работника может быть автоматизирована, а другая часть — распределена между оставшимися.

Как отмечают аналитики, в 1 квартале 2026-го количество вакансий сократилось на 20 процентов год к году. Сильнее всего число новых вакантных позиций снизилось в ритейле (на 20 процентов), в сферах IT и телекоммуникаций (на 18 процентов), добычи сырья (на 17 процентов), транспорта и логистики (на 15 процентов). В то же время число резюме растет — плюс 34 процента за год и плюс 70 — за два.

Материалы по теме:
«Стремимся вернуть себе радость» Россияне стали чаще покупать цветы. Почему цветочные магазины при этом закрываются по всей стране?
«Стремимся вернуть себе радость»Россияне стали чаще покупать цветы. Почему цветочные магазины при этом закрываются по всей стране?
19 марта 2026
Пособие по безработице в 2026 году: кому положено, минимальный и максимальный размер, как получить
Пособие по безработице в 2026 году:кому положено, минимальный и максимальный размер, как получить
13 марта 2026

Темпы найма продолжат снижаться, ждут в SuperJob — в первую очередь сокращают неэффективных сотрудников и сворачивают проекты, не оправдавшие затрат.

Бизнес оптимизирует издержки на фоне высоких процентных ставок и сдержанной инвестиционной активности, пересматривает организационные структуры и численность персонала, объяснила партнер Агентства трансформации и развития экономики Виктория Павлюшина. Для работодателей логично ограничивать расходы, в первую очередь за счет фонда оплаты труда как одной из самых дорогих статей бюджета компании.

Компании не торопятся искать сотрудников, так как с момента оформления до выхода сотрудника на целевую продуктивность может пройти несколько месяцев, и отложенный эффект от найма снижает его целесообразность.

Как заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, в минувшем году дефицит кадров в России постепенно начал снижаться. Добиться такого результата удалось благодаря реализации нацпроекта «Кадры» за счет увеличения занятости. «Данный показатель составил 101,7 процента при плане 100,9 процента», — уточнила чиновница.

