Уволившимся россиянам перестали искать замену

Компании стали реже искать новых работников на замену уволившимся. Об этом со ссылкой на исследование SuperJob сообщает газета «Ведомости».
По итогам опроса менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала, который проходил с февраля по март, респонденты заявили о более редком найме сотрудников — часть задач ушедшего работника может быть автоматизирована, а другая часть — распределена между оставшимися.
Как отмечают аналитики, в 1 квартале 2026-го количество вакансий сократилось на 20 процентов год к году. Сильнее всего число новых вакантных позиций снизилось в ритейле (на 20 процентов), в сферах IT и телекоммуникаций (на 18 процентов), добычи сырья (на 17 процентов), транспорта и логистики (на 15 процентов). В то же время число резюме растет — плюс 34 процента за год и плюс 70 — за два.
Темпы найма продолжат снижаться, ждут в SuperJob — в первую очередь сокращают неэффективных сотрудников и сворачивают проекты, не оправдавшие затрат.
Бизнес оптимизирует издержки на фоне высоких процентных ставок и сдержанной инвестиционной активности, пересматривает организационные структуры и численность персонала, объяснила партнер Агентства трансформации и развития экономики Виктория Павлюшина. Для работодателей логично ограничивать расходы, в первую очередь за счет фонда оплаты труда как одной из самых дорогих статей бюджета компании.
Компании не торопятся искать сотрудников, так как с момента оформления до выхода сотрудника на целевую продуктивность может пройти несколько месяцев, и отложенный эффект от найма снижает его целесообразность.
Как заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, в минувшем году дефицит кадров в России постепенно начал снижаться. Добиться такого результата удалось благодаря реализации нацпроекта «Кадры» за счет увеличения занятости. «Данный показатель составил 101,7 процента при плане 100,9 процента», — уточнила чиновница.