Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:40, 23 марта 2026Мир

В Кремле высказались о возможном визите Ким Чен Ына

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию сможет состояться при согласовании сроков. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«По мере того, как сроки этого визита будут согласованы по дипломатическим и иным каналам, такой визит сможет состояться», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, у Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию. Он добавил, что в России «всегда будут рады видеть» лидера КНДР.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении Ким Чен Ыну в честь его переизбрания на высший государственный пост пообещал продолжить развитие партнерства с Северной Кореей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok