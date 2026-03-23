В Кремле высказались о возможном визите Ким Чен Ына

Песков: Визит Ким Чен Ына в Россию сможет состояться при согласовании сроков

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию сможет состояться при согласовании сроков. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«По мере того, как сроки этого визита будут согласованы по дипломатическим и иным каналам, такой визит сможет состояться», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, у Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию. Он добавил, что в России «всегда будут рады видеть» лидера КНДР.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении Ким Чен Ыну в честь его переизбрания на высший государственный пост пообещал продолжить развитие партнерства с Северной Кореей.