В Кремле высказались о возможном визите Ким Чен Ына

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию сможет состояться при согласовании сроков. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«По мере того, как сроки этого визита будут согласованы по дипломатическим и иным каналам, такой визит сможет состояться», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
По словам Пескова, у Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию. Он добавил, что в России «всегда будут рады видеть» лидера КНДР.
Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении Ким Чен Ыну в честь его переизбрания на высший государственный пост пообещал продолжить развитие партнерства с Северной Кореей.