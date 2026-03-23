В Литве сделали признание об отношении ЕС к Венгрии

Экс-глава МИД Литвы Ландсбергис: Венгрию исключали из переговоров ЕС с 2023 года

Венгрию начали исключать из важных для Евросоюза (ЕС) переговоров уже с 2023 года. Такое признание в разговоре с Politico сделал экс-глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

По словам бывшего дипломата, начиная с 2023 года страны ЕС обсуждали все важные вопросы на неформальных саммитах без участия Венгрии.

«Мы общались только в официальном порядке, а затем без участия Венгрии обсуждали достижимые [результаты] саммита», — приводятся в публикации слова Ландсбергиса.

Издание сообщило, что ЕС ограничивает участие Венгрии в конфиденциальных встречах и сейчас. Отмечается, что Брюссель сокращает поток секретной информации из-за опасений, что Будапешт может передавать данные Москве.