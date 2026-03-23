11:23, 23 марта 2026Бывший СССР

В Литве сделали признание об отношении ЕС к Венгрии

Экс-глава МИД Литвы Ландсбергис: Венгрию исключали из переговоров ЕС с 2023 года
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Omar Havana / Getty Images

Венгрию начали исключать из важных для Евросоюза (ЕС) переговоров уже с 2023 года. Такое признание в разговоре с Politico сделал экс-глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

По словам бывшего дипломата, начиная с 2023 года страны ЕС обсуждали все важные вопросы на неформальных саммитах без участия Венгрии.

«Мы общались только в официальном порядке, а затем без участия Венгрии обсуждали достижимые [результаты] саммита», — приводятся в публикации слова Ландсбергиса.

Издание сообщило, что ЕС ограничивает участие Венгрии в конфиденциальных встречах и сейчас. Отмечается, что Брюссель сокращает поток секретной информации из-за опасений, что Будапешт может передавать данные Москве.

    Последние новости

    ВСУ атаковали один из крупнейших российских нефтеналивных портов десятками дронов. Что об этом известно?

    С живущей в Европе бывшей ведущей «Вестей» захотели взыскать сотни тысяч рублей

    Объявлены цены на маломощный седан Geely в России

    Китай выступил с предупреждением об Иране

    Самолет на большой скорости врезался в пожарную машину в аэропорту и попал на видео

    Раскрыты детали атаки ВСУ на один из крупнейших нефтеналивных портов России

    Заблокированный Ормузский пролив удалось преодолеть «зомби-танкеру»

    Определена идеальная для долгих отношений разница в возрасте

    Названы бенефициары отключения интернета в центре Москвы

    Появились подробности о пребывании критиковавшего СВО юриста в психбольнице

    Все новости
