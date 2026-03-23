В России рассказали о результате атаки США на Иран

Аналитик Исмаилов: Действия США в Иране привели к усилению КСИР

Действия США в Иране привели к консолидации общества вокруг власти и усилению Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом в разговоре с РИА Новости заявил директор центра «За гражданское общество», доктор философии по истории, политический аналитик Рафик Исмаилов.

Он признал, что Соединенные Штаты в ходе операции на Ближнем Востоке смогли нанести колоссальный ущерб иранской ракетной и ядерной программам. В то же время эксперт указал, что Вашингтон не достиг стратегической цели, которая заключается в смене теократической власти в Иране. Исмаилов подчеркнул, что действия США привели к противоположному результату.

Кроме того, собеседник агентства отметил, что иранское общество к затяжной войне готово больше американского. Он пояснил, что американцы не терпимы к потерям и экономическим издержкам, а цели данного конфликта для них остаются неясными.

Ране издание UnHerd сообщило, что военная операция США против Ирана, планировавшаяся как молниеносная, превратилась в затяжную войну с неясными целями. В результате атака Соединенных Штатов привела к разрушению системы военных американских баз на Ближнем Востоке, закрытию Ормузского пролива и резкому росту цен на бензин.