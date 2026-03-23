Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:51, 23 марта 2026

В США поставили оперу с участием «невидимой руки рынка»

Дмитрий Воронин
Адам Смит . Фото: Public domain / Wikipedia

В филармонии Нью-Йорка состоялась премьера оперного произведения лауреата Пулитцеровской премии Дэвида Лэнга об экономике, основанного на написанной 250 лет назад книге Адама Смита «Исследование о причинах богатства народов». Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечается в публикации, вдохновившее авторов крайне сложно для понимания и на более чем тысяче страниц «содержит длинные, запутанные предложения и идеи, которые, кажется, постоянно возвращаются к самим себе». Тем не менее, несмотря на сомнения в том, что такая тематика может быть близка зрителям, все билеты на постановки были распроданы.

Оратория начинается с цитаты Смита о том, что «мы постоянно нуждаемся в сотрудничестве и помощи огромного количества людей», но фокус быстро меняется, когда хор подчеркивает, что «мы будем иметь больше шансов на победу, если сможем… показать им, что им выгодно… сделать для нас то, что мы от них требуем», интерпретируя экономическую систему как основанную исключительно на вопросе «Что мне это даст?», говорится в статье.

«Большие фрагменты текста Смита проецируются на экран за оркестром и прекрасно исполняются хором из 40 человек и двумя солистами», — описал ее автор действие на сцене, где в какой-то момент появляется «знаменитая невидимая рука рынка» под руководством которой, как поет хор, «достигаются цели, которые не входили в наши намерения». «Мы все это создали, и мы все находимся в ее власти», — резюмируют со сцены

Тем временем, сам Лэнг счел нужным указать на «человечность» экономики как науки, которую как правило воспринимают основанной лишь на расчетах цифрах и биржевых котировках. Деньги, по его словам, это «символ, который переходит из рук в руки от человека к человеку, и важна не стоимость денег, а ценность взаимосвязи между людьми».

Ранее стало известно, что популярная ИИ-модель Claude, рассказала американскому сенатору об использовании данных пользователей без их согласия за счет создания профилей людей, которые потом продаются рекламодателям или организаторам политических кампаний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский фондовый рынок обвалился

    Москвичей предупредили о рекордном потеплении

    Не знающая о беременности женщина приняла схватки за аппендицит и родила ребенка в штаны

    Два концерта соведущего Сабурова отменили в России

    Задержан подозреваемый в ранении подростка на фуд-корте российского города

    В Европарламенте сделали неожиданное заявление об Иране

    Партнер России заявил о беспрецедентных проблемах в экономике

    Россия стала продавать ЕС больше рыбы

    Трамп захотел пригласить Лукашенко в гости

    Россиянка была найдена бездыханной в номере отеля в Грузии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok