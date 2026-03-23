В США поставили оперу с участием «невидимой руки рынка»

Bloomberg: В Нью-Йорке поставили оперу об экономике по книге Адама Смита

В филармонии Нью-Йорка состоялась премьера оперного произведения лауреата Пулитцеровской премии Дэвида Лэнга об экономике, основанного на написанной 250 лет назад книге Адама Смита «Исследование о причинах богатства народов». Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечается в публикации, вдохновившее авторов крайне сложно для понимания и на более чем тысяче страниц «содержит длинные, запутанные предложения и идеи, которые, кажется, постоянно возвращаются к самим себе». Тем не менее, несмотря на сомнения в том, что такая тематика может быть близка зрителям, все билеты на постановки были распроданы.

Оратория начинается с цитаты Смита о том, что «мы постоянно нуждаемся в сотрудничестве и помощи огромного количества людей», но фокус быстро меняется, когда хор подчеркивает, что «мы будем иметь больше шансов на победу, если сможем… показать им, что им выгодно… сделать для нас то, что мы от них требуем», интерпретируя экономическую систему как основанную исключительно на вопросе «Что мне это даст?», говорится в статье.

«Большие фрагменты текста Смита проецируются на экран за оркестром и прекрасно исполняются хором из 40 человек и двумя солистами», — описал ее автор действие на сцене, где в какой-то момент появляется «знаменитая невидимая рука рынка» под руководством которой, как поет хор, «достигаются цели, которые не входили в наши намерения». «Мы все это создали, и мы все находимся в ее власти», — резюмируют со сцены

Тем временем, сам Лэнг счел нужным указать на «человечность» экономики как науки, которую как правило воспринимают основанной лишь на расчетах цифрах и биржевых котировках. Деньги, по его словам, это «символ, который переходит из рук в руки от человека к человеку, и важна не стоимость денег, а ценность взаимосвязи между людьми».

