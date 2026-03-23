Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:46, 23 марта 2026Мир

В США выступили против решения Трампа атаковать энергообъекты Ирана

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп совершит военное преступление, если США нанесут удары по энергетическим объектам Ирана. Об этом заявил сенатор-демократ от штата Массачусетс Эд Марки в социальной сети X.

По его словам, у американского лидера отсутствуют решения ситуации в Ормузском проливе, поэтому он грозит атаковать гражданские электростанции Ирана.

«Это нападение на мирное население. Это будет военным преступлением. Нужно положить этому конец», — написал американский политик.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что государства НАТО, которые неоднократно обвиняли Россию в агрессии, сами стали наступательным альянсом. По мнению политика, Североатлантический альянс постоянно называет Россию «плохим актором», а в настоящее время блок открыто оправдывает военную операцию США и Израиля на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok