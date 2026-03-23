В США выступили против решения Трампа атаковать энергообъекты Ирана

Марки назвал план Трампа атаковать энергообъекты Ирана военным преступлением

Президент США Дональд Трамп совершит военное преступление, если США нанесут удары по энергетическим объектам Ирана. Об этом заявил сенатор-демократ от штата Массачусетс Эд Марки в социальной сети X.

По его словам, у американского лидера отсутствуют решения ситуации в Ормузском проливе, поэтому он грозит атаковать гражданские электростанции Ирана.

«Это нападение на мирное население. Это будет военным преступлением. Нужно положить этому конец», — написал американский политик.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что государства НАТО, которые неоднократно обвиняли Россию в агрессии, сами стали наступательным альянсом. По мнению политика, Североатлантический альянс постоянно называет Россию «плохим актором», а в настоящее время блок открыто оправдывает военную операцию США и Израиля на Ближнем Востоке.