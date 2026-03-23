Президент США Дональд Трамп совершит военное преступление, если США нанесут удары по энергетическим объектам Ирана. Об этом заявил сенатор-демократ от штата Массачусетс Эд Марки в социальной сети X.
По его словам, у американского лидера отсутствуют решения ситуации в Ормузском проливе, поэтому он грозит атаковать гражданские электростанции Ирана.
«Это нападение на мирное население. Это будет военным преступлением. Нужно положить этому конец», — написал американский политик.
Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что государства НАТО, которые неоднократно обвиняли Россию в агрессии, сами стали наступательным альянсом. По мнению политика, Североатлантический альянс постоянно называет Россию «плохим актором», а в настоящее время блок открыто оправдывает военную операцию США и Израиля на Ближнем Востоке.