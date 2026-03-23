Мема: Страны НАТО, обвиняющие РФ в агрессии, оказались в наступательном блоке

Страны НАТО, постоянно обвиняющие Россию в агрессии, сами оказались в наступательном блоке. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«НАТО — это наступательный альянс. Сейчас он оправдывает незаконную агрессивную войну против Ирана, начатую без всякого повода и без каких-либо оснований», — написал он.

Политик отметил, что Североатлантический альянс неоднократно называл Россию «плохим актором», а сейчас он открыто оправдывает военную операцию США и Израиля против Ирана.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что увеличение численности военнослужащих США на Ближнем Востоке говорит об отчаянности американского лидера Дональда Трампа. По словам эксперта, Трамп не может объявить о «победе» Вашингтона без открытия Ормузского пролива. «США наращивают численность своих войск по мере роста отчаяния», — подчеркнул Дизен.