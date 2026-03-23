09:51, 23 марта 2026Мир

Увеличение численности военных США на Ближнем Востоке объяснили отчаянием Трампа

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке кажется отчаянным шагом американского президента Дональда Трампа. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, опубликовав соответствующий пост в соцсети X.

«Он не может объявить о "победе", не открыв Ормузский пролив. США наращивают численность своих войск по мере роста отчаяния», — написал он.

Ранее стало известно, что США ускоренно перебрасывают подразделения Корпуса морской пехоты и Военно-морских сил на Ближний Восток для участия в возможной операции по захвату острова Харк. Сообщается, что США докладывали другим государствам, что у Вашингтона, предположительно, «не останется иного выбора», кроме как начать наземную операцию по захвату острова Харк.

