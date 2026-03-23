01:29, 23 марта 2026Мир

Влиятельного медиамагната уличили в давлении на Трампа перед атакой на Иран

Bloomberg: Медиамагнат Мердок давил на Трампа и призывал его ударить по Ирану
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Phil Noble / Reuters

Решение президента США Дональда Трампа о начале военной операции против Тегерана оказалось отчасти вызвано таким фактором, как давление союзников. В частности, озвучиваются имена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и американского медиамагната Руперта Мердока, пишет Bloomberg.

Как уточняют анонимные источники, знакомые с ситуацией, бизнесмен на протяжении нескольких раз связывался с Трампом и давил на него, чтобы глава Белого дома принял меры против Исламской Республики.

Тем временем, ближайшие советники Трампа, такие как вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и глава администрации президента Сьюзи Уайлз более сдержанно говорили о перспективе вооруженного противостояния с Ираном.

«Мало кто, если вообще кто-либо, прямо сказал ему, что это была неудачная идея», — отмечает агентство.

Ранее журналисты Reuters писали, что Иран пригрозил ударить по соседям в Персидском заливе. Это произошло после ультиматума Дональда Трампа, который призвал официальный Тегеран открыть Ормузский пролив в течение 48 часов, иначе американские силы уничтожат иранские электростанции.

