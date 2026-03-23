Спрогнозированы катастрофические последствия из-за ультиматума Трампа по Ирану

Reuters: Иран пригрозил ударить по соседям в Персидском заливе после слов Трампа

Тегеран в воскресенье заявил, что будет наносить удары по энергетическим и водным системам своих соседей в Персидском заливе в ответ на угрозу американского президента Дональда Трампа атаковать иранские электросети в течение 48 часов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Аналитики отмечают, что подобная перспектива может лишь усложнить региональный кризис. Обстановка может еще больше потрясти мировые рынки после их открытия утром в понедельник.

Как пишут эксперты, удары по электросетям рискуют нанести ущерб по Ирану, а также нести катастрофические последствия для соседей по Персидскому заливу, поскольку они потребляют «примерно в пять раз больше электроэнергии на душу населения».

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США уничтожат ряд электростанций Ирана, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов.

Вскоре представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» сказал, что с их стороны последует жесткий ответ. Тегеран пригрозил атаками по энергоинфраструктуре США и союзников в регионе.