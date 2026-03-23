ВМС Франции сопроводили следовавший из России танкер в Марсель

ВМС Франции сопроводили следовавший из России танкер Deyna в Марсель

Танкер Deyna, следовавший под флагом Мозамбика из Мурманска и задержанный Военно-морскими силами (ВМС) Франции в Средиземном море, доставили в порт Марселя. Об этом сообщила морская префектура зоны Средиземного моря.

Судно прибудет в залив Фос 23 марта, где его поставят на якорь в распоряжение прокурора Марселя в рамках предварительного расследования по делу о нарушении правил регистрации судна. В районе якорной стоянки введены ограничения морской и воздушной навигации до 27 марта.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон связал задержание следовавшего из России танкера Deyna французскими ВМС с поддержкой Украины. Он обвинил судно в якобы обходе международных санкций и нарушении морского права.

В посольстве России заявили, что французские власти не уведомляли их о возможном наличии российских граждан на борту.