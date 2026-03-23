Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:39, 23 марта 2026

ВМС Франции сопроводили следовавший из России танкер в Марсель

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gerard Bottino / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Танкер Deyna, следовавший под флагом Мозамбика из Мурманска и задержанный Военно-морскими силами (ВМС) Франции в Средиземном море, доставили в порт Марселя. Об этом сообщила морская префектура зоны Средиземного моря.

Судно прибудет в залив Фос 23 марта, где его поставят на якорь в распоряжение прокурора Марселя в рамках предварительного расследования по делу о нарушении правил регистрации судна. В районе якорной стоянки введены ограничения морской и воздушной навигации до 27 марта.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон связал задержание следовавшего из России танкера Deyna французскими ВМС с поддержкой Украины. Он обвинил судно в якобы обходе международных санкций и нарушении морского права.

В посольстве России заявили, что французские власти не уведомляли их о возможном наличии российских граждан на борту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok