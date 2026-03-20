Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:57, 20 марта 2026Мир

Макрон прокомментировал задержание следовавшего из России танкера

Макрон связал задержание танкера Deyna французскими ВМС с поддержкой Украины
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон связал задержание следовавшего из России танкера Deyna французскими ВМС с поддержкой Украины. Об этом он написал на странице в соцсети X.

«Война с участием Ирана не отвлечет Францию ​​от поддержки Украины», — заявил французский лидер.

Он обвинил судно в якобы обходе международных санкций и нарушении морского права.

Ранее Военно-морские силы (ВМС) Франции захватили танкер Deyna, следовавший из России под флагом Мозамбика. Захваченное судно вышло из российского порта в Мурманске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер легендарный актер Чак Норрис

    Премьер Испании назвал войну с Ираном незаконной

    Леопард напал на мужчину в его собственном доме

    К бывшему СИЗО «Кресты» собираются прорыть подземный тоннель

    Пашинян раскрыл подробности подготовки новой войны

    США и Израиль задели интересы России в ходе атаки на Иран

    Минюст пополнил реестр иноагентов

    Суд решил судьбу имущества получившего 400 миллионов рублей экс-чиновника Роспотребнадзора

    Пассажиров и стюардесс подбросило в воздух из-за сильной турбулентности в самолете

    Зеленский высказался об ударах ВСУ по российским нефтебазам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok