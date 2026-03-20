Макрон прокомментировал задержание следовавшего из России танкера

Макрон связал задержание танкера Deyna французскими ВМС с поддержкой Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон связал задержание следовавшего из России танкера Deyna французскими ВМС с поддержкой Украины. Об этом он написал на странице в соцсети X.

«Война с участием Ирана не отвлечет Францию ​​от поддержки Украины», — заявил французский лидер.

Он обвинил судно в якобы обходе международных санкций и нарушении морского права.

Ранее Военно-морские силы (ВМС) Франции захватили танкер Deyna, следовавший из России под флагом Мозамбика. Захваченное судно вышло из российского порта в Мурманске.