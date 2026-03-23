Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:01, 23 марта 2026

Вычислено защищающее от рака количество эякуляций в месяц

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

Уролог Энн Кальварези прокомментировала недавнее исследование, авторы которого вычислили, какое количество эякуляций в месяц защищает от рака простаты. Ее цитирует издание Metro.

Как отмечается в материале, 21 оргазм в месяц на 20 процентов понижает риск заболеть раком предстательной железы. По мнению Кальварези, этот эффект обусловлен тем, что эякуляция вымывает из организма вредные вещества, которые накапливаются в сперме.

Уролог также предположил, что эта зависимость может быть и опосредованной: мужчины, которые чаще эякулируют, могут вести более здоровый образ жизни, что снижает вероятность развития заболевания.

Ранее житель Великобритании Эд Мэтьюз, который заболел раком простаты, призвал обращать внимание на ночные походы в туалет. Он пояснил, что единственным симптомом его болезни были частые позывы к мочеиспусканию по ночам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok