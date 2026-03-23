Вычислено защищающее от рака количество эякуляций в месяц

Уролог Энн Кальварези прокомментировала недавнее исследование, авторы которого вычислили, какое количество эякуляций в месяц защищает от рака простаты. Ее цитирует издание Metro.

Как отмечается в материале, 21 оргазм в месяц на 20 процентов понижает риск заболеть раком предстательной железы. По мнению Кальварези, этот эффект обусловлен тем, что эякуляция вымывает из организма вредные вещества, которые накапливаются в сперме.

Уролог также предположил, что эта зависимость может быть и опосредованной: мужчины, которые чаще эякулируют, могут вести более здоровый образ жизни, что снижает вероятность развития заболевания.

Ранее житель Великобритании Эд Мэтьюз, который заболел раком простаты, призвал обращать внимание на ночные походы в туалет. Он пояснил, что единственным симптомом его болезни были частые позывы к мочеиспусканию по ночам.