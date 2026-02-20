Заболевший раком мужчина призвал обратить внимание на один безобидный симптом

Daily Mirror: Ночные походы в туалет могут сигнализировать о раке простаты

Заболевший раком 58-летний житель Великобритании Эд Мэтьюз рассказал об одном безобидном на первый взгляд симптоме, который игнорировал целый год, так как не знал о его опасности. Историю мужчины опубликовало издание Daily Mirror.

Мэтьюз призвал мужчин обращать внимание на то, сколько раз за ночь они ходят в туалет. По его словам, если частота мочеиспусканий увеличивается, это может сигнализировать о раке простаты.

По словам британца, сам он начал периодически просыпаться среди ночи, чтобы сходить в туалет, еще в 2024 году. Однако он не обращал на это внимания, так как вел активный образ жизни, чувствовал себя хорошо, а его анализы были в норме. Ночное мочеиспускание британец списывал на привычку пить много жидкости перед сном.

Проблема обнаружилась во время планового медосмотра. По словам Мэтьюза, онкомаркеры рака предстательной железы оказались немного повышены, на всякий случай его отправили к урологу. Дополнительные исследования подтвердили рак предстательной железы. Мужчине удалили орган, и с тех пор признаков болезни нет, но пациент продолжает находиться под наблюдением.

После выздоровления Мэтьюз решил рассказывать о диагнозе людям. «Каждый восьмой мужчина умирает от рака предстательной железы, но информации о нем очень мало», — заявил он.

Ранее британка Кейра Моррисон в течение года замечала странные симптомы, которые врачи списывали на высокое давление. По ее словам, позже обследование показало рак в запущенной стадии.