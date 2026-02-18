Реклама

12:34, 18 февраля 2026

Женщина заметила странную реакцию на алкоголь и оказалась смертельно больна

Daily Mirror: Врачи списали симптомы лимфомы у 30-летней женщины на давление
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании в 30 лет оказалась смертельно больна. Странные симптомы, появившиеся за год до диагноза, женщина описала в социальных сетях, пишет Daily Mirror.

По словам Кейры Моррисон, впервые она оказалась в кабинете врача год назад. Она заметила, что стала опухать и краснеть даже после небольшой порции алкоголя. Также у нее болели ноги и появилась небольшая шишка на шее. «Врачи списали все эти симптомы на высокое давление и отправили меня домой», — рассказала женщина.

Британка утверждает, что постепенно ей становилось хуже. К концу прошлого года на шее выросла вторая шишка. Женщина вновь пошла к врачу, но он просто записал ее в очередь на обследование. Однако Моррисон так и не дождалась приема, ей опять стало плохо, и она в третий раз пошла в больницу. По ее словам, на этот раз врач назначил срочное обследование. «Он взглянул на мою шею, выслушал симптомы и сразу сказал, что, скорее всего, у меня лимфома», — вспоминает Моррисон.

Результаты анализов подтвердили предположение врача. Женщина говорит, что ощущает в шее уже восемь шишек, но ее врач уверен, что их больше.

Ранее онколог Сергей Иванов рассказал о симптомах рака кишечника. По его словам, нельзя игнорировать стойкое изменение стула или ощущение неполного опорожнения кишечника.

