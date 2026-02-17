Реклама

17:34, 17 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Онколог предупредил о ранних симптомах рака кишечника

Врач Иванов назвал кровь в стуле симптомом рака кишечника у людей младше 40 лет
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: surprisestock / Shutterstock / Fotodom

Онколог «Скандинавского Центра Здоровья» Сергей Иванов рассказал, какие ранние симптомы могут указывать на рак кишечника у молодых людей. Их доктор назвал в разговоре «Лентой.ру».

Врач предупредил, что симптомами рака кишечника у людей младше 40 лет могут быть боль в животе, кровь в стуле, длительная диарея и железодефицитная анемия. Он подчеркнул: даже один из этих симптомов должен насторожить, а комбинация нескольких заметно увеличивает риск рака.

«Стойкое изменение характера стула, ощущение неполного опорожнения кишечника, появление крови на бумаге, необъяснимая потеря веса, выраженная усталость должны стать поводом незамедлительно пройти обследование», — призвал врач.

При этом, по его словам, особенно внимательными при появлении этих симптомов нужно быть людям с ожирением, а также тем, кто злоупотребляет сладкими напитками и ультраобработанной пищей.

Ранее онколог Ильдус Мухаметов перечислил характерные симптомы рака желудка. По его словам, на это заболевание могут указывать трудности с глотанием.

