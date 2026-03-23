Задержан находившийся в розыске с 2003 года россиянин

В Стерлитамаке полиция задержала мужчину, который был в розыске с 2003 года

В Стерлитамаке полиция задержала 43-летнего жителя Башкирии, который находился в федеральном розыске с 2003 года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Сейчас он находится под стражей в изоляторе Башкирии, откуда будет этапирован в СИЗО города Нижневартовска. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 30, 228 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

По версии следствия, в сентябре 2003 года мужчина вместе с сообщником приобрел крупную партию героина — более 463 граммов — для сбыта и личного употребления. Злоумышленники расфасовали наркотик и сделали тайники-закладки в Нефтеюганске. Однако при попытке задержания в гаражном кооперативе подозреваемым удалось скрыться. Сообщника задержали, а второй фигурант ушел в бега.

Спустя годы оперативники установили его местонахождение в Стерлитамаке. Все это время мужчина жил без документов, под вымышленными именами, не контактировал с родственниками и зарабатывал ремонтом квартир. За эти годы у него с сожительницей родились трое детей

