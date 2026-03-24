19:54, 24 марта 2026Россия

Больше десяти человек пострадали при двух ударах по агропредприятию в российском регионе

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды ударили по АПК «Велес-агро» в Курской области, пострадали 13 человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Противник с помощью FPV-дрона ударил по предприятию АПК "Велес-агро". В результате удара погиб 55-летний водитель предприятия. Еще шесть пострадали. Но нацистам мало: в течение часа по территории "Велес-агро" был нанесен повторный удар. В результате атаки пострадали еще семь человек», — написал Хинштейн.

На данный момент двое человек находятся в тяжелом состоянии. Еще у одиннадцати зафиксировали ранения различной степени тяжести. Всю помощь окажут, добавил Хинштейн.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 24 марта провели массированную атаку на территорию Украины. Удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, которые производили различные типы ракет и комплектующие к ним.

