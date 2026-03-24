Минобороны отчиталось об ответных ударах по Украине

Минобороны России сообщило о массированном ответном ударе по Украине

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 24 марта нанесли массированный удар по территории Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования», — говорится в сообщении.

Удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, которые производили различные типы ракет и комплектующим к ним. Помимо того, поражение получили военные аэродромы. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все цели ударов были достигнуты.

Ранее стало известно, что в ночь с 22 на 23 марта над Россией было уничтожено 249 беспилотников ВСУ. Затем — с 7:00 до 9:00 — сбили еще 29 украинских дронов.