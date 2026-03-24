Курс доллара понизили

18:09, 24 марта 2026

Центробанк понизил курс доллара почти на рубль
Вячеслав Агапов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Центробанк установил официальные курсы валют на среду, 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Курс доллара понизился почти на рубль. Его стоимость скорректировали с 81,87 до 80,96 рубля.

Также подешевел и евро. Цена валюты снизилась с 94,72 до 93,92 рубля.

Банк России также изменил цену китайского юаня — официальный курс на среду составит 11,72 рубля. За сутки валюта стала дешевле на 15 копеек.

Ранее глава аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг отметил, что рост курса доллара на один рубль приносит российскому бюджету дополнительно 130-150 миллиардов рублей ненефтегазовых доходов в пересчете на 12 месяцев.
Основные механизмы влияния курса рубля на доходы бюджета — это изменения нефтегазовых доходов, поступлений от импорта (налог на добавленную стоимость, пошлины, акцизы, утилизационный сбор), а также налога на прибыль, пояснил эксперт.

