17:13, 24 марта 2026Бывший СССР

На Украине назвали последствия для ВСУ в случае нового наступления

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже к осени обескровят свои резервы, если предпримут новую попытку наступления. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Страна.ua» со ссылкой на источник в военных кругах.

По его словам, в условиях тотального господства дронов в воздухе наступательные действия приведут к кратному росту потерь. При этом собеседник издания отметил, что такой маневр может быть оправдан с военной точки зрения, если у украинских войск есть шанс на глубокий прорыв, однако такую вероятность он оценил как крайне небольшую.

«С военной точки зрения это может быть оправдано, если есть шанс на глубокий прорыв и стратегический успех. Но сейчас весь фронт — это огромная серая зона глубиной по 10 километров с каждой из сторон. Вероятность прорывов крайне небольшая. А потери однозначно будут огромные. И, таким образом, мы уже к осени можем полностью обескровить свои резервы. И повторится ситуация 2023 года, только в гораздо более худших для Украины условиях», — сказал он.

Ранее стало известно, что командование ВСУ начало готовиться к весеннему наступлению российских войск еще с января 2026 года. Как рассказал командующий украинской группировкой объединенных сил Михаил Драпатый, при подготовке к обороне командование проконсультировалось с командирами корпусов о том, как следует выстраивать оборону.

