Командующий группировкой ВСУ раскрыл подробности подготовки к российскому наступлению

Драпатый: ВСУ начало готовиться к российскому наступлению с января

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало готовиться к весеннему наступлению российских войск еще с января. Об этом заявил командующий группировкой объединенных сил украинских войск Михаил Драпатый в разговоре с «Украинской правдой».

Он отметил, что в этом году Киев учел сезонные изменения погоды, а также оценил необходимые запасы техники для грядущих столкновений. Кроме того, командование ВСУ узнало мнение командиров корпусов о том, как следует выстраивать оборону.

«В этом году в нашей группировке мы начали готовиться к весенней кампании еще с января. Учли, что будет весна — солнце, вода, лиственный покров, температура. Посчитали, сколько нам надо людей, боекомплектов, БПЛА, видеокамер, средств дистанционного минирования. Провели брифинг с командирами корпусов — каждый рассказал, как он видит оборону в это время», — рассказал украинский генерал.

Ранее мэр Днепропетровска (украинское название — Днепр) Борис Филатов допустил, что город станет целью наступления российских войск. При этом утверждается, что потенциальное взятие города станет поворотным моментом в конфликте на Украине.