На Украине приготовились к наступлению России на Днепропетровск

Филатов: ВС России могут начать наступление на Днепропетровск

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации могут начать наступление на Днепропетровск. Об этом заявил мэр города Борис Филатов, передает «Страна.ua».

«Мэр Днепропетровска констатирует, что фронт приближается. (...) Он знает, что в случае нового наступления [взятие] его города станет приоритетной целью для российской армии», — пишет издание.

Как указывается в статье, на Украине понимают, что взятие армией России Днепропетровска под свой контроль станет поворотным моментом в конфликте.

Ранее военный блогер Владислав Угольный в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что подразделения группировки войск «Восток» будут двигаться к Синельникову Днепропетровской области для поддержки группировки войск «Центр» с наступлением на Павлоград и последующим движением к Днепропетровску.