Названы самые высокооплачиваемые мигранты в России

Самые высокие ежемесячные зарплаты российские работодатели предлагают мигрантам на должности председателя правления, их оклады достигают 380 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) РФ.
В список наиболее высокооплачиваемых работников, приезжающих в России из-за рубежа, представители ведомства также включили мигрантов на должности менеджеров по образовательной деятельности. Зарплаты этой категории мигрантов достигают почти 303 тысяч рублей.
В перечень также вошли приезжие работники, занимающие должности директора по производству (255 тысяч рублей), начальника строительного участка (250 тысяч). Высокие зарплаты также получают мигранты-прорабы и начальники складов горюче-смазочных материалов. Ежемесячный оклад последних в отдельных регионах достигает 230 тысяч рублей, заключили в профильном министерстве.
Ранее стало известно, что из-за острой нехватки рабочей силы в Россию стали завозить мигрантов из Шри-Ланки. Посол РФ в азиатской стране Леван Джагарян отметил, что пока речь идет об относительно небольшом количестве трудящихся. К числу достоинств этих рабочих посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера отнесла высокую адаптивность к новым условиям, способность к интеграции и трудоспособность.