Названы самые высокооплачиваемые мигранты в России

Минтруд: Самые высокие оклады мигрантам предлагают на должности главы правления

Самые высокие ежемесячные зарплаты российские работодатели предлагают мигрантам на должности председателя правления, их оклады достигают 380 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) РФ.

В список наиболее высокооплачиваемых работников, приезжающих в России из-за рубежа, представители ведомства также включили мигрантов на должности менеджеров по образовательной деятельности. Зарплаты этой категории мигрантов достигают почти 303 тысяч рублей.

В перечень также вошли приезжие работники, занимающие должности директора по производству (255 тысяч рублей), начальника строительного участка (250 тысяч). Высокие зарплаты также получают мигранты-прорабы и начальники складов горюче-смазочных материалов. Ежемесячный оклад последних в отдельных регионах достигает 230 тысяч рублей, заключили в профильном министерстве.

Ранее стало известно, что из-за острой нехватки рабочей силы в Россию стали завозить мигрантов из Шри-Ланки. Посол РФ в азиатской стране Леван Джагарян отметил, что пока речь идет об относительно небольшом количестве трудящихся. К числу достоинств этих рабочих посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера отнесла высокую адаптивность к новым условиям, способность к интеграции и трудоспособность.