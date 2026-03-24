11:14, 24 марта 2026Мир

Новый верховный лидер Ирана дал согласие на переговоры с США

Ynet: Аракчи сказал Уиткоффу, что Моджтаба Хаменеи одобрил переговоры
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Adam Gray / Reuters

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи одобрил переговоры. Об этом сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на источники.

«Я здесь после того, как мы получили согласие и благословение Моджтабы Хаменеи, чтобы как можно скорее закрыть этот вопрос, если будут выполнены наши условия», — цитируют дипломата источники издания.

Ранее стало известно, что Уиткофф в последние дни напрямую общался с главой МИД Ирана. По словам официальных лиц, Аракчи заявил американскому спецпредставителю, что Иран не заинтересован во временном прекращении огня и хочет заключить устойчивое мирное соглашение с гарантиями того, что США и Израиль больше не будут нападать на Республику.

