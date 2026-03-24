19:43, 24 марта 2026Экономика

Перспективы продлить указ о продаже валютной выручки оценили

Чебесков: Минфин видит смысл в продлении указа о репатриации валютной выручки
Вячеслав Агапов

Минфин видит смысл в продлении указа о репатриации валютной выручки. Так перспективы законопроекта оценил замминистра финансов РФ Иван Чебесков, его цитирует ТАСС.

По словам представителя ведомства, помимо вопроса, связанного с репатриацией, всегда есть вопрос мониторинга и контроля, который осуществляет Росфинмониторинг. В этот раз действие нормы может затронуть и криптовалютные активы.

В мае 2025 года правительство России продлило требования по обязательной продаже валютной выручки до 30 апреля 2026 года. Принятое решение объяснили необходимостью прогнозировать приток иностранной валюты на внутренний рынок.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что решение по поводу норматива так или иначе не скажется на курсе рубля, так как, по ее словам, в прошлом году экспортеры продавали до 85 процентов валютной выручки, а в начале 2025-го — уже около 90 процентов, что значительно превышает действующие нормативы.

Указ об обязательной продаже валютной выручки подписал президент Владимир Путин 11 октября 2023 года. Меру разработали для остановки падения курса рубля и увеличения предложения валюты на бирже. Вначале предполагалось, что экспортеры должны возвращать в Россию 80 процентов выручки, а продавать — 90 процентов от этой суммы. Позднее требования по возврату снизили сначала до 60 процентов, а затем и до 40 процентов.

