18:41, 24 марта 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили о коварном виде рака

Врач Шаповаленко рассказала, что рак кишечника сначала протекает без симптомов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sirikarn Rinruesee / Shutterstock / Fotodom  

Врач-онколог Елена Спирочкина и врач-терапевт Татьяна Шаповаленко в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредили о раке, который на начальной стадии не имеет симптомов. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Спирочкина рассказала, что онкологическое заболевание кишечника является одним из самых распространенных видов рака, и назвала этот диагноз коварным. Шаповаленко согласилась с ней и отметила, что на ранней стадии заболевание протекает без каких-либо симптомов.

«Рак кишечника, или колоректальный рак, опасен тем, что чаще всего диагноз ставят даже не по симптомам со стороны желудочно-кишечного тракта. Поэтому самые ранние стадии можно захватить, только проходя регулярную диспансеризацию», — заявила терапевт.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала, какой группе людей грозит 13 видов рака. По словам специалистки, они, в частности, могут заболеть раком кишечника или раком желудка.

