Малышева предупредила одну группу людей о риске 13 видов рака

Врач Малышева заявила, что людям с ожирением грозят 13 видов рака

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредила одну группу людей о риске развития более десяти видов рака. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева заявила, что людям с ожирением грозят 13 видов онкологических заболеваний. По словам врача, они, в частности, могут столкнуться с раком толстого кишечника и раком желудка. Кроме того, у женщин с избыточным весом вырастает риск развития злокачественной опухоли яичников и матки, рассказала специалистка.

