20:11, 18 марта 2026

Малышева предупредила одну группу людей о риске 13 видов рака

Врач Малышева заявила, что людям с ожирением грозят 13 видов рака
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредила одну группу людей о риске развития более десяти видов рака. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева заявила, что людям с ожирением грозят 13 видов онкологических заболеваний. По словам врача, они, в частности, могут столкнуться с раком толстого кишечника и раком желудка. Кроме того, у женщин с избыточным весом вырастает риск развития злокачественной опухоли яичников и матки, рассказала специалистка.

Ранее Малышева перечислила причины возникновения рака груди в молодом возрасте. Одним из факторов, провоцирующих болезнь, она назвала поздние первые роды.

Перед этим Малышева призвала россиян запомнить правило, связанное с раком. Врач раскрыла симптом, указывающий на онкологическое заболевание кишечника.

