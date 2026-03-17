Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:11, 17 марта 2026

Малышева назвала три главные причины развития рака в молодом возрасте

Врач Малышева заявила, что поздние первые роды повышают риск рака груди
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман, назвали три главные причины развития рака груди у женщин в молодом возрасте. Об этом они рассказали в эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала.

По словам Малышевой, в последние годы молодые женщины стали чаще болеть раком молочной железы. Одной из причин такой ситуации врач назвала поздние первые роды — речь идет о женщинах, родивших после 30 лет. Также она заявила, что к развитию болезни может привести отказ от кормления грудью.

Гандельман добавил, что риск рака груди повышается и из-за лишнего веса.

Ранее Малышева раскритиковала гостью программы «Жить здорово!», больную раком груди. Женщина сообщила, что не проходит лечение, но при этом посещает психолога, за что ее высмеяла врач.

Перед этим Малышева и онколог-маммолог Надежда Рожкова оценили правдивость популярного мифа о раке молочной железы. Они рассказали, действительно ли ношение бюстгальтера может спровоцировать развитие болезни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok