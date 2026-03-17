Малышева назвала три главные причины развития рака в молодом возрасте

Врач Малышева заявила, что поздние первые роды повышают риск рака груди

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман, назвали три главные причины развития рака груди у женщин в молодом возрасте. Об этом они рассказали в эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала.

По словам Малышевой, в последние годы молодые женщины стали чаще болеть раком молочной железы. Одной из причин такой ситуации врач назвала поздние первые роды — речь идет о женщинах, родивших после 30 лет. Также она заявила, что к развитию болезни может привести отказ от кормления грудью.

Гандельман добавил, что риск рака груди повышается и из-за лишнего веса.

