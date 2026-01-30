Реклама

Интернет и СМИ
16:08, 30 января 2026

Малышева высмеяла женщину с раком груди

Врач Малышева высмеяла пациентку с раком груди, не проходящую лечение
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Врач и телеведущая Елена Малышева высмеяла в программе «Жить здорово!» на Первом канале участницу передачи с раком груди. Выпуск с инцидентом доступен на сайте телеканала.

В рубрике программы «Труба правды» героиня рассказала, что ей диагностировали рак груди. Она призналась, что не проходит лечение от онкологического заболевания, но при этом посещает психолога. По словам женщины, специалист, которого она нашла в сети, заявил, что злокачественная опухоль у нее появилась из-за обид на бывшего и нынешнего мужей. Рассказчица добавила, что психолог призвал ее проанализировать свои чувства и отпустить негативные эмоции, чтобы рак прошел.

Выслушав женщину, Малышева назвала рекомендации психолога женщины сумасшествием. «Ей психолог, представляете, насколько замутил мозг? Она обиды первому [мужу] отпустила. Он ей говорит: "У тебя и на второго есть, поэтому ничего не рассасывается". Теперь она говорит: "Может, меня и второй тоже обидел. Давай ему теперь обиды отпускать"», — возмутилась Малышева. Врач также призвала гостью передачи немедленно начать лечение от онкологического заболевания.

Ранее Малышева рассказала о случайной встрече с президентом Сербии Александром Вучичем. Она вспомнила, что захотела его поблагодарить за политику в отношении России.

