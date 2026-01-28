Малышева неожиданно встретила президента европейской страны и захотела его поблагодарить

Малышева заявила, что летела с президентом Сербии Вучичем в одном самолете

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале о том, как неожиданно встретила президента Сербии Александра Вучича. В выпуске передачи, доступном на сайте телеканала, она вспомнила, что летела с европейским лидером в одном самолете.

По словам Малышевой, она встретила Вучича на рейсе из Нью-Йорка в Белград. Врач отметила, что у главы государства не было охраны.

Телеведущая также призналась, что все восемь часов полета хотела подойти к сербскому президенту и поблагодарить его за то, что Сербия поддерживает Россию. «Наконец мы прилетели, надо выходить. Он стоит за мной. И я ему говорю по-английски: "Проходите, пожалуйста, вперед". Он говорит: "Нет-нет, дамы — прежде всего". Я говорю: "Нет, я из России, мы вам так благодарны". А он прекрасно говорит по-русски. Скромный, высоченный», — поделилась она впечатлениями от встречи с Вучичем.

