12:18, 21 января 2026Интернет и СМИ

Ответ студентов едва не лишил Малышеву дара речи

Врач Малышева удивилась, что ее студенты знают Ленина
Мария Большакова
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева поделилась историей о том, как ответ студентов на лекции в Московском медико-стоматологическом университете имени Евдокимова, где она преподает, едва не лишил ее дара речи. Об инциденте она вспомнила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, выпуск которой доступен на сайте телеканала.

Малышева рассказала, что в конце лекции процитировала известную фразу, которую приписывают советскому вождю Владимиру Ленину. «Говорю: "Теперь я — работать, а вы — учиться, учиться и учиться. Как завещал кто?" Они мне хором говорят: "Великий Ленин". Я чуть дар речи не потеряла», — заявила она.

По словам ведущей, ее удивило, что молодые люди знают, кто такой Ленин.

Ранее Малышева рассказала о судьбоносном личном правиле. Она призналась, что мать научила ее прощать, даже когда это трудно.

