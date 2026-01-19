Малышева раскрыла судьбоносное личное правило

Врач Малышева заявила, что ее научили прощать, даже когда это трудно

Врач и телеведущая Елена Малышева раскрыла в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале личное правило, которое она сочла судьбоносным для себя. Выпуск с рассуждениями специалистки доступен на сайте телеканала.

Медик рассказала, что при входе в дом у нее висит табличка с названием «Правила нашего дома». «Одно правило я считаю просто судьбоносным. Оно звучит так: "Прощать, даже когда это трудно". Вот нас, детей, этому научила наша мама», — заявила телеведущая.

Врач также добавила, что благодаря этому принципу ей удалось сохранить хорошие отношения с ее братом и сестрой.

