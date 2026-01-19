Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:20, 19 января 2026Интернет и СМИ

Малышева раскрыла судьбоносное личное правило

Врач Малышева заявила, что ее научили прощать, даже когда это трудно
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Врач и телеведущая Елена Малышева раскрыла в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале личное правило, которое она сочла судьбоносным для себя. Выпуск с рассуждениями специалистки доступен на сайте телеканала.

Медик рассказала, что при входе в дом у нее висит табличка с названием «Правила нашего дома». «Одно правило я считаю просто судьбоносным. Оно звучит так: "Прощать, даже когда это трудно". Вот нас, детей, этому научила наша мама», — заявила телеведущая.

Врач также добавила, что благодаря этому принципу ей удалось сохранить хорошие отношения с ее братом и сестрой.

Ранее Малышева отчитала гостя-иностранца в эфире «Жить здорово!» за то, что он встречается с россиянкой, но не женится на ней. Врач заставила мужчину съесть острый перец, пошутив, что делает это из мести.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье произошло резонансное убийство. 19-летний Имомали зарезал 18-летнего Илью после перепалки в автобусе

    Российских резервистов начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их отправить на СВО

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    «Калашников» улучшил бронежилеты

    Российский пенсионер захотел помочь раскрыть преступление и потерял килограмм золота

    Трамп возложил на Норвегию вину за отсутствие у него Нобелевской премии мира

    Биолог оценила сообщения о яде в продающихся в аптеках популярных БАДах

    Сцена испражнений в приквеле «Игры престолов» шокировала зрителей

    Пассажира самолета вырвало на попутчиков по вине бортпроводников

    Малышева раскрыла судьбоносное личное правило

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok