Малышева отчитала в эфире гостя-иностранца и из мести заставила его съесть острый перец

Врач Малышева в «Жить здорово!» заставила гостя-мексиканца съесть острый перец

Врач и телеведущая Елена Малышева отчитала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале гостя-иностранца и заставила его съесть острый перец. Выпуск передачи с инцидентом доступен на сайте телеканала.

В студию программы пригласили 36-летнего повара Диего Понце из Мексики, чтобы тот рассказал о рецепте гуакамоле — традиционной закуски из авокадо, острого перца и других овощей. Малышева поинтересовалась у мужчины, женат ли он, на что тот ответил отрицательно. «Никто не женится, вы гляньте. Мужчина пошел не тот», — возмутилась Малышева. При этом, по словам гостя-иностранца, у него есть русская возлюбленная.

Позднее Малышева спросила, сможет ли мексиканец съесть острый перец, полезным свойствам которого была посвящена рубрика в программе, и гость согласился попробовать продукт. «Давайте, мы посмотрим. Это месть за ту девчонку, которая на него надеется», — отреагировала телеведущая.

Ранее Малышева отчитала неженатого 42-летнего гостя «Жить здорово!». Она назвала ужасом тот факт, что мужчина не состоит в браке.