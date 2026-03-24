Россиянам раскрыли влияние неправильного массажа на развитие рака

Реабилитолог Горохов перечислил опасности массажа

Перед тем как отправиться к массажисту, следует пройти обследование в клинике, иначе неправильная процедура может запустить рак и инфаркт, предупредил россиян врач-реабилитолог, массажист Александр Горохов. Его слова приводит kp.ru.

По словам специалиста, клиент может жаловаться на стандартные боли, например в воротниковой зоне или в плече, в то время как источником проблемы является опухоль, о которой тот даже не подозревает. Поэтому если перед курсом массажа обследоваться по всем правилам, есть шанс выявить заболевание до начала курса.

«Массаж в таком случае по сути подпитывает раковые клетки за счет увеличения притока крови. Опухоль начинают бурно расти. Массажист с медицинским образованием поймет: если после первых двух-трех сеансов наступает не улучшение, а ухудшение, что-то не так. Это звоночек! Надо остановиться и направить пациента на дополнительные обследования», — объяснил Горохов.

При этом массажист без медобразования может не обратить на это внимание или, напротив, усилить воздействие, чтобы «точно помогло». В итоге рак, который дремал в одном органе, стремительно распространяется по всему организму метастазами.

«Еще раз подчеркну: на медицинском массаже в клиниках должны с пациентом поговорить, увидеть его заболевания, просчитать возможные осложнения. А в спа-салон человек приходит получить тактильное удовольствие за деньги. А салону лишь бы платил», — отметил специалист.

Перед медицинским массажем следует посетить невролога: если очевидных противопоказаний нет, то пациент отправляется на рентген. Затем назначается УЗИ щитовидной железы. Если проблем не обнаружено, человек может смело обращаться к специалисту.

